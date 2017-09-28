Світоліна залишиться третьою ракеткою світу в новому рейтингу WTA

Австралійська тенісистка Ешлі Барті в чвертьфіналі турніру в китайському Ухані обіграла екс-першу ракетку світу представницю Чехії Кароліну Плишкову, повідомляє Isport.

Поразка Плишкової означає, що українка Еліна Світоліна, яка пропускає турнір в Ухані, збереже за собою третю сходинку світової класифікації ще мінімум на тиждень.

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У рейтингу, який буде традійно опублікований в понеділок, 2 жовтня, Світоліна залишиться на колишній позиції.

Ситуація може серйозно зміниться на наступному тижні, коли в Пекіні стартує турнір WTA Premier Mandatory China open, в якому візьмуть участь всі лідери світової класифікації, у тому числі й Еліна Світоліна.