Долгополов обіграв Стаховського в українському дербі на турнірі ATP в Китаї

У другому раунді тенісного турніру категорії АТР 250 в китайському Шеньчжені відбулася битва кращих тенісистів України Олександра Долгополова і Сергія Стаховського, повідомляє офіційний сайт змагань.

У минулому тенісисти зустрічалися між собою чотири рази — тричі успіх святкував Долгополов, тоді як Стаховський зумів здолати партнера по збірній лише одного разу — на Ролан Гаррос сезону 2012 року.

Нинішній поєдинок краще почав Сергій Стаховський, який з брейком вийшов вперед з рахунком 4:2, однак Долгополов тут же взяв три гейми поспіль, а пізніше сет перейшов на тай-брейк, де Олександр виявився сильнішим.

У другому сеті Долгополов зумів вийти вперед, після чого Стаховський відіграв брейкпойнт і взяв медичний тайм-аут через травму правої ноги. Незабаром Сергій повернувся на корт, але завадити супернику оформити підсумкову перемогу і путівку в чвертьфінал не зумів.

На наступній стадії турніру Долгополов зіграє з ізраїльтянином Дуді Селою, який обіграв Мішу Звєрєва з Німеччини у трьох сетах. Нагадаємо, що обидва тенісисти вже зустрічалися у цьому місяці в рамках матчу Ізраїль - Україна на Кубку Девіса. Легку перемогу тоді отримав Долгополов.

Це четвертий вихід у чвертьфінал для першої ракетки України в поточному сезоні.

Олександр Долгополов (Україна, 5) — Сергій Стаховський (Україна) — 7:6, 6:4