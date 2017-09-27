Жіноча збірна України з гандболу програла перший матч відбору Євро-2018

У Стйордаллі (Норвегія) завершився матч 1-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи з гандболу 2018 року, в якому збірна Норвегії здолала команду України, повідомляє Ффедерація гандболу Норвегії.

Гра завершилася з рахунком 35:22.

Українкам з самого початку довелося важко у матчі, де господарі повели з рахунком 4:1. Нора Морк була головною рушійною силою норвезької команди в дебюті, з її елегантними проходами, кидками та точними влученнями з 7-метрової позначки. На іншому фланзі Карі Братцет часто ставила в глухий кут українських захисниць.

Перша половина гри завершилася з рахунком 19:13.

А після перерви норвежки продовжили карати українок за помилки в обороні і протягом 10 хвилин збільшили свою перевагу до десяти голів, 25:15.

Маріт Ресберг Якобсен доклала великих зусиль з правого флангу атаки і була однією з найактивніших у другому таймі.

У підсумку, перемога норвежок з різницею в 13 м'ячів 35:22.

Кращим бомбрадиром цього матчу у складі збірної України стала Вікторія Борщенко, на рахунку якої 5 голів.

В іншому матчі нашої Групи 1 збірна Хорватії виграла у команди Швейцарії з рахунком 32:28.

Як повідомляв УНІАН, на чемпіонат Європи вийдуть по дві кращі команди кожної з семи відбіркових груп, а також одна третя команда з кращими показниками. В кваліфікаційній Групі 1 виступають збірні України, Норвегії, Хорватії та Швейцарії.

Матч 2-го туру відбору Євро українки проведуть вдома проти Хорватії 1 жовтня (Суми, арена СумДУ, початок 19.00).