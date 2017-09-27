Україна завоювала ще три медалі на "Іграх нескорених"

Українська збірна здобула ще три медалі на "Іграх нескорених" , які проходять в Канаді.

"Золото" виборов Олександр Писаренко, який став найкращим у веслуванні на тренажерах. Про це ідеться у повідомленні на сторінці української збірної у Facebook.

Ще дві "бронзи" у цій же дисципліні, але у різних категоріях вибороли Павло Мамонтов та Вадим Свириденко.

Як повідомляв УНІАН, перше золото українській команді приніс у бігу на 1500 метрів Олег Зимніков.

"Ігри Нескорених" у 2014 році заснував принц Уельський Гаррі. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани з обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків.

Україна цього року вперше отримала право взяти участь в "Іграх Нескорених", як учасник багатьох військових навчань, миротворчих операцій під егідою ООН, а також як країна, військовослужбовці якої мають бойовий досвід в АТО.