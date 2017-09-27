Жіноча збірна України з гандболу стартує у відборі Євро-2018

Національна жіноча збірна України з гандболу стартує у відборі до чемпіонату Європи-2018 двома іграми - на виїзді проти Норвегії 27 вересня та вдома проти Хорватії 1 жовтня (Суми, арена СумДУ, початок 19.00), повідомляє Федерація гандболу України.

Своїми очікуваннями від виступів збірної поділився президент ФГУ Андрій Мельник.

«Потенціал у нас дуже великий, щоправда ми були не готові, що відразу три гравці у нас травмуються (Юлія Андрійчук, Юлія Снопова та Ірина Компанієць). Доводиться міняти захист, а захист на сьогодні це головне. В цьому є проблема. Дуже велике значення матиме психологічний фактор. Дівчатам потрібно буде перебороти себе. У першому матчі вони гратимуть з командою, що є чинним чемпіоном світу та Європи, командою, яка двічі вигравала Олімпійські ігри. В таких іграх розкривається внутрішній потенціал гравця. Тут можна побачити, на що людина здатна максимально. Ми сподіваємось, що дівчата покажуть свій максимум, покажуть всю свою майстерність», - зазначив Мельник.

«Зараз складно сказати, якими будуть наші виступи у відбірному турнір. Ми сподіваємось на позитивний результат. Ми знаємо, що дівчата здатні на це, головне, щоб вони психологічно не зламались», - додав президент ФГУ.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна Норвегія відбудеться сьогодні в Стйордаллі (Норвегія). Початок гри - о 19.15 за київским часом.

На чемпіонат Європи вийдуть по дві кращі команди кожної з семи відбіркових груп, а також одна третя команда з кращими показниками. У кваліфікаційній Групі 1 виступають збірні України, Норвегії, Хорватії та Швейцарії.