Екс-білоруска Блашко стала чемпіонкою України з літнього біатлону
14:48, 27 вересня 2017Інше
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Дар'я Блашко виграла спринтерську гонку.
Дар'я Блашко / naviny.by
Екс-білоруска Дар'я Блашко стала чемпіонкою України у спринті з літнього біатлону. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.
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Як повідомляв УНІАН, Дар'я Блашко в це міжсезоння перейшла в Україну зі збірної Білорусі, але поки не отримала дозволу на участь в офіційних міжнародних змаганнях.
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