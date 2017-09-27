Екс-білоруска Блашко стала чемпіонкою України з літнього біатлону

Екс-білоруска Дар'я Блашко стала чемпіонкою України у спринті з літнього біатлону. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Читайте такожБілоруська біатлоністка Блашко перейде в збірну України21-річна спортсменка з одним колом штрафу випередила на 7,5 секунд Юлію Журавок, яка пройшла вогневі рубежі чисто. Третьою прийшла Надія Бєлкіна (2 кола, +26,9).

Як повідомляв УНІАН, Дар'я Блашко в це міжсезоння перейшла в Україну зі збірної Білорусі, але поки не отримала дозволу на участь в офіційних міжнародних змаганнях.