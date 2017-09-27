Українки Козлова і Бондаренко вийшли у чвертьфінал тенісного турніру в Ташкенті

Українські тенісистки Катерина Козлова і Катерина Бондаренко успішно подолали друге коло турніру серії WTA International в Ташкенті, повідомляє офіційний сайт змагань.

71-я ракетка світу Козлова переграла росіянку Катерину Александрову, що посідає 69-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:2, 6:3.

Читайте такожУкраїнська тенісистка Катерина Козлова виграла перший турнір WTA в кар'єріМатч тривав 1 годину 6 хвилин. За цей час Козлова зробила два ейси і чотири брейки при одній подвійний помилці. Це була вже четверта зустріч між тенісистками. На рахунку Козлової в цих матчах три перемоги.

133-я ракетка світу Катерина Бондаренко обіграла японку Нао Хібіно, що посідає 68-е місце в світовому рейтингу, з рахунком 6:4, 7:5.

Тенісистки провели на корті 1 годину 32 хвилини. За цей час Бондаренко зробила чотири ейси і шість брейків при п'яти подвійних помилках.

Козлова і Бондаренко зіграють тепер у чвертьфіналі змагань.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Катерина Козлова виграла перший турнір WTA в кар'єрі в китайському Даляні.