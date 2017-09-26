Українка Цуренко програла першій ракетці світу Мугурусі на турнірі серії Premier 5

Друга ракетка України Леся Цуренко у впертій боротьбі поступилася першому номеру рейтингу WTA Гарбіньє Мугурусі у другому колі на тенісному турнірі престижної серії Premier 5 в Китаї.

Поєдинок тривав майже дві години і закінчився в двох сетах.

Леся Цуренко (Україна) – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4:6, 4:6.

За винятком стартового відрізку, коли Цуренко програла чотири гейми поспіль, українська спортсменка провела впевнений поєдинок, але проти мощі найкращої тенісистки світу встояти не зуміла. Іспанка була трохи кращою у вирішальних моментах.

Таким чином, Цуренко припиняє боротьбу в турнірі у другому колі. Нагадаємо, в першому раунді Леся пройшла іншу іспанку Карлу Суарес-Наварро.