Стаховський і Долгополов виграли матчі на турнірі в Шеньчжені і зіграють між собою

У Шеньчжені завершилися матчі 1/16 фіналу тенісного турніру Shenzhen Open категорї ATP-250 з участю українських тенісистів, де перемоги здобули Сергій Стаховський та Олександр Долгополов, повідомляє офіційний сайт турніру.

Стаховський виграв свій матч у Ніколаса Кікера з Аргентини з рахунком 6:3, 6:3.

Читайте такожМолчанов і Стаховський обіграли ізраїльський дует і принесли збірній України дострокову перемогу в матчі Кубка ДевісаВ свою чергу, Долгополов був сильнішим за Ллойда Харріса з ПАР - 6:3, 6:4.

У другому раунже відбудеться "українське дербі" і, в будь-якому разі, представник України потрапить в 1/4 фіналу турніру.

Shenzhen open проходить в Китаї з 23 вересня по 1 жовтня.