Болгарська аквалангистка загинула при спробі встановити світовий рекорд
12:50, 26 вересня 2017Інше
1
Теодорі Балабановій було 45 років.
Балабанова загинула при спробі встановити світовий рекорд / offnews.bg
Болгарська аквалангистка Теодора Балабанова загинула при спробі встановити світовий рекорд у глибоководному зануренні з аквалангом, повідомляє Isport з посиланням на болгарський портал offnews.bg
45-річна спортсменка та її чоловік Міхаїл спробували опуститися на глибину 231 метр, тоді як раніше у відкритій воді ніхто з жінок не опускався нижче 211 метрів.
У процесі занурення жінка відчула себе погано, вона виявилася дезорієнтована в повній темряві і втратила свідомість. На поверхню її підняли вже мертвою.
Трагедія сталася напередодні неподалік від містечка Неас Мармарис на півострові Халкідікі (Греція).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter