Болгарська аквалангистка загинула при спробі встановити світовий рекорд

Болгарська аквалангистка Теодора Балабанова загинула при спробі встановити світовий рекорд у глибоководному зануренні з аквалангом, повідомляє Isport з посиланням на болгарський портал offnews.bg

45-річна спортсменка та її чоловік Міхаїл спробували опуститися на глибину 231 метр, тоді як раніше у відкритій воді ніхто з жінок не опускався нижче 211 метрів.

У процесі занурення жінка відчула себе погано, вона виявилася дезорієнтована в повній темряві і втратила свідомість. На поверхню її підняли вже мертвою.

Трагедія сталася напередодні неподалік від містечка Неас Мармарис на півострові Халкідікі (Греція).