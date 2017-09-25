Збірна України програла Туреччині на волейбольному Євро, не пройшовши в плей-офф

Збірна України з волейболу поступилася в третьому матчі на чемпіонаті Європи з волейболу, фінальна частина якого проходить в Азербайджані та Грузії.

Суперником українок був один із стабільних фаворитів світового жіночого волейболу - команда Туреччини. Для продовження боротьби на турнірі нашій збірній потрібна була перемога.

"Синьо-жовті" дали бій більш іменитому опоненту. У перших двох партіях перевага була на боці туркень - 25:20, 25:19. Але в третій партії підопічні Гария Єгіазарова проявили характер і витягли сет - 25:20.

У вирішальній і найдраматичнішій четвертій партії українки зробили майже неможливе, надолуживши відставання в 7 м'ячів і до фінішу сету підійшли врівень з суперником. Але у вирішальний момент удар Трушкіної пройшов повз ціль.

Україна - Туреччина - 1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 23:25)

Таким чином, збірна України програла всі три зустрічі у фінальному турнірі Євро-2017. При цьому в кожному з матчів наша команда мала серйозні шанси на перемогу, відібравши два сети у росіянок, два - у болгарок і один - у команди Туреччини.

Зазначимо, що українська збірна пробилася у фінальну частину Євро вперше з 2011 року.