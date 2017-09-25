Найкращі тенісисти світу Надаль і Федерер вперше зіграли у парі

Збірна Європи з тенісу виграла виставковий турнір в Празі. Представники Старого Світу обіграли збірну світу з рахунком 8:4.

Головною родзинкою турніру стало те, що Роджер Федерер і Рафаель Надаль вперше в кар'єрі відіграли в парі. Зіркова парочка перемогла американців Джека Сока і Сема Куеррі з рахунком 6:4, 1:6, 10:5.

Про це повідомляє видання Tennis.

«Поки ми будемо грати, ми завжди будемо суперниками. Але це був особливий момент. Для мене було величезною радістю зіграти по одну сторону сітки з Рафою. Я знав, що можу довіряти йому у важливі моменти, і було дуже цікаво спостерігати, як він приймає рішення, як він мислить. Звичайно, я це назавжди запам'ятаю», — сказав після матчу Федерер.

«Я дуже задоволений цим результатом. Це було досить незвично, радий, що ми виграли разом хоча б один матч. На корті було багато енергії, я пережив неймовірні почуття. Це був унікальний момент», – зазначив Надаль.

Рафаель Надаль і Роджер Федерер посідають відповідно першу і другу сходинки в рейтингу кращих тенісистів світу. Крім того, обидва є рекордсменами за кількістю титулів Великого Шолома серед всіх тенісистів сучасності.