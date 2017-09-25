Українські каратисти завоювали три медалі на турнірі у Стамбулі

У Стамбулі 23-24 вересня пройшов турнір Karate 1 Series A, на якому виступили лідери збірної України з карате, повідомляє сайт Xsport.

Представники національної команди завоювали три бронзові медалі. Бронзовими призерами стали каратисти зі Львова: Галина Мельник в категорії до 68 кг, Олег Філіппович – до 60 кг, Станіслав Горуна – до 75 кг.

Мельник по ходу турніру перемогла опоненток з Польщі, Ірану, Франції та Японії. За крок до фіналу українка поступилася чемпіонці турніру Олені Кірічі зі Швейцарії. У поєдинку за 3-є місце львів'янка перемогла іспанку Крістіну Віскаіно.

Філіппович на шляху до третього місця був сильнішим за супротивників зі Швейцарії, Казахстану, Японії, Чорногорії, а в півфіналі програв чемпіону турніру турку Айкуту Каю. У втішному фіналі українець здолав японця Юго Козаки.

Лідер збірної і один з кращих українських каратистів Станіслав Горуна підтримав бронзовий успіх своїх співвітчизників, перемігши спортсменів з Австралії, Косова, Ірану, Нідерландів і Японії. У півфіналі львів'янин програв чемпіону Бахману Асгарі з Ірану, а в сутичці за бронзову медаль виграв у казаха Дастонбека Отаболаєва.

За крок до півфіналу зупинилися Катерина Крива – до 50 кг, Андрій Торошанко – до 84 кг. Талановита українка Анжеліка Терлюга провела лише три поєдинки на турнірі. Аніта Серьогіна та Анастасія Степашко – лише по два.

Зазначимо, що українець Валерій Чоботар, який виступає за угорський клуб у категорії до 84 кг, посів п'яте місце.