Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі року

23-річна українка Еліна Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA, яким завершується тенісний сезон у світі.

Еліна набрала 4815 очок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, притому, що прохідний бал становить 4486, повідомляє Sport.ua.

Крім українки, яка вперше буде брати участь у Підсумковому турнірі WTA, гарантували свою участь також Гарбіньє Мугуруса, Симона Халеп, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцкі і Вінус Вільямс.

Підсумковий турнір пройде 22-29 жовтня в Сінгапурі.