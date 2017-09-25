Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі року
14:14, 25 вересня 2017Інше
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Українка вперше в кар'єрі виступить у змаганні восьми кращих тенісисток планети.
Еліна Світоліна / Shutterstock
23-річна українка Еліна Світоліна гарантувала собі участь у Підсумковому турнірі WTA, яким завершується тенісний сезон у світі.
Еліна набрала 4815 очок в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, притому, що прохідний бал становить 4486, повідомляє Sport.ua.
Крім українки, яка вперше буде брати участь у Підсумковому турнірі WTA, гарантували свою участь також Гарбіньє Мугуруса, Симона Халеп, Кароліна Плішкова, Каролін Возняцкі і Вінус Вільямс.
Підсумковий турнір пройде 22-29 жовтня в Сінгапурі.
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