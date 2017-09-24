Українець Ілля Марченко виграв тенісний турнір серії Challenger в Ізмірі

Українець Ілля Марченко виграв тенісний турнір серії АТР Challenger в турецькому Ізмірі. У фіналі 287-а ракетка світу Марченко обіграв 276-го у світі Стефана Робера з Франції.

Поєдинок завершився у двох сетах перемогою Іллі - 7:6, 6:0.

На шляху до вирішального матчу наш тенісист зупинив Марселя Ільхана, Сергія Стаховського, Садіо Думбія, а Александр Нєдовєсов не зміг дограти півфінальну зустріч.

Перемога принесла українцю 80 рейтингових очок і 9200 євро призових. Загальний призовий фонд турніру в Ізмірі становив 64 тисячі євро.

Це перший титул Іллі Марченка в поточному сезоні. В останній раз українець перемагав на турнірах влітку 2016 року в італійському Реканаті. В цілому ж це шоста перемога Іллі в челленджерах за кар'єру, повідомляє сайт Великий теніс України.