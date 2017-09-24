Українка Цуренко пройшла до другого кола тенісного турніру в Ухані, де зустрінеться з Мугурусою

Друга ракетка України Леся Цуренко успішно почала виступи на великому тенісному турнірі серії Premier 5 з призовим фондом $2 365 250 доларів, який стартував у китайському Ухані.

У першому раунді суперницею Цуренко стала екс-шоста ракеткою світу Карла Суарес-Наварро, яка до цього мала стовідсоткову перевагу над українською тенісисткою в особистих зустрічах (три перемоги в трьох матчах).

Четвертий матч Цуренко проти іспанки став максимально напруженим і тривав 2 години 16 хвилин, завершившись у двох сетах - 6:3, 7:6.

У першій партії Леся Цуренко програла в першому ж геймі свою подачу, але потім повернулася у гру і за рахунок двох брейків вирвала перемогу в сеті.

Друга партія також почалася з перевагою іспанки, яка сходу відібрала подачу у Цуренко. Однак у вирішальний момент за рахунку 5:4 Суарес-Наварро не змогла подати на сет. Зробивши зворотний брейк, Цуренко перевела гру на тай-брейк, на якому втратила шість матч-пойнтів, але з сьомої спроби все ж дотиснула іспанку.

У другому раунді на українку знову чекає матч з іспанкою, але тепер - з першою ракеткою світу Гарбіньє Мугурусою.