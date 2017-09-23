Жіноча збірна України з волейболу програла другий матч поспіль чемпіонату Європи

У Баку (Азербайджан) завершився матч 2-го туру чемпіонату Європи з волейболу, в якому збірна України програла команді Болгарії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Як і напередодні, у грі з діючими чемпіонками Європи збірною Росії, українки зуміли нав'язати боротьбу суперницям, поступившись лише на тай-брейку

Українки абсолютно на рівних провели з суперницями три партії, програвши лише в самій кінцівці першу (23:25), реваншувавшись у другій (25:21) і, вийшовши вперед у загальному рахунку матчу в третій (25:23).

Втім, за рахунку 2:1 нашу команду немов підмінили. Втома після попереднього довгого і напруженого матчу з Росією дали про себе знати і вирішальні дві партії команда програли вчисту - 11:25 і 4:15.

Таким чином, команда набрала 2 очки і залишила собі примарні шанси на вихід в плей-офф - 1/8 фіналу.

У понеділок, 25 вересня, наша команда проведе заключний матч групового етапу проти збірної Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, жіночий чемпіонат Європи з волейболу проходить в Азербайджані і Грузії з 22 вересня по 1 жовтня.