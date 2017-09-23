Українка Ястремська програла у фіналі тенісного турніру в Санкт-Петербурзі

Юна 17-річна українка Даяна Ястремська не зуміла виграти свій перший фінал турніру в російському Санкт-Петербурзі Neva Cup серії ITF Womens Circuit з призовим фондом $100 тисяч., повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком - 2:6, 3:6

Українська тенісистка у вирішальному матчі у двох сетах програла екс-сьомій ракетці світу швейцарці Белінді Бенчич, для якої турнір в Росії був першим з квітня.

На старті першого сету українці вдалося зробити зворотний брейк, але потім вона програла п'ять із шести наступних геймів. На початку другого сету Бенчич знову взяла подачу Ястремської, після чого до сьомого гейму жодній з тенісисток не виходило заробити жодного брейк-поінта.

Белінда виграла гейм на подачі Даяни, відігравшись з 15-30, але потім послідувала відповідь одеситки, яка зробила рахунок 5:3 і вела 30-0 в дев'ятому геймі, але зробити брейк у неї не вийшло.

Завдяки виходу у фінал, Ястремська заробила 85 очок і дебютує в Топ-200 світового рейтингу.