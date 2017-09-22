Жіноча збірна України з волейболу ледь не зробила сенсацію в матчі Євро проти Росії, програвши з рахунком 2:3

У Баку завершився матч 1-го туру чемпіонату Європи з волейболу, в якому збірна України ледь не зробила сенсацію в грі проти однієї з найсильніших команд Старого Світу збірної Росії, програвши лише на тай-брейку, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Матч тривав дві з половиною години.

Українки програли першу партію - 18:25, змогли "повернутися" в борьбк у другому сеті - 25:20, обмінялися з суперницями перемогами у третій та четвертій партіях - 23:25 і 25:23.

У вирішальному п'ятому сеті суперниці також не відпускали далеко один одного в рахунку, але мінімальна перевага все-таки залишилася за росіянками - 13:15.

Найрезультативнішим гравцем матчу стала Анастасія Чернуха зі збірної України - 27 очок. У лідера за очками у збірної Росії Тетяни Кошелєвої - 21 очко.

На груповому етапі збірній України також належить провести матчі з командами Болгарії та Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з волейболу проходить в Баку з 22 вересня по 1 жовтня.