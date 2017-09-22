Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру ITF в російському Санкт-Петербурзі
Ще одна представниця нашої країни - Ангеліна Калініна - свій півфінал програла.
У фінальному матчі на турнірі ITF в Росії зіграє українка Даяна Ястремська, повідомляє Sport.ua.
17-річна тенісистка у півфінальному матчі обіграла першу сеянную Донну Векіч з Хорватії.
Початок першого сету не віщував нічого доброго, але ситуація на корті різко змінилася і українка впевнено переграла суперницю в першій партії. У другому сеті за рахунку 2:0 на користь Ястремської хорватка прийняла рішення припинити поєдинок.
У другому півфіналі ще одна українка Ангеліна Калініна в трьох сетах поступилася Белинді Бенчіч зі Швейцарії.
Фінальна зустріч між Ястремською та Бенчіч відбудеться завтра, 23 вересня. Початок поєдинку о 12:00 по Києву.
Санкт-Петербург. Півфінали.
Даяна Ястремська (Україна) – Донна Векіч (Хорватія) – 6:3, 2:0 – відмова.
Ангеліна Калініна (Україна) – Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 1:6, 6:4, 1:6.