Українка Ястремська вийшла у фінал тенісного турніру ITF в російському Санкт-Петербурзі

У фінальному матчі на турнірі ITF в Росії зіграє українка Даяна Ястремська, повідомляє Sport.ua.

17-річна тенісистка у півфінальному матчі обіграла першу сеянную Донну Векіч з Хорватії.

Початок першого сету не віщував нічого доброго, але ситуація на корті різко змінилася і українка впевнено переграла суперницю в першій партії. У другому сеті за рахунку 2:0 на користь Ястремської хорватка прийняла рішення припинити поєдинок.

У другому півфіналі ще одна українка Ангеліна Калініна в трьох сетах поступилася Белинді Бенчіч зі Швейцарії.

Фінальна зустріч між Ястремською та Бенчіч відбудеться завтра, 23 вересня. Початок поєдинку о 12:00 по Києву.

Санкт-Петербург. Півфінали.

Даяна Ястремська (Україна) – Донна Векіч (Хорватія) – 6:3, 2:0 – відмова.

Ангеліна Калініна (Україна) – Белінда Бенчіч (Швейцарія) – 1:6, 6:4, 1:6.