Українки Мотричко і Литвиненко стали срібними призерами командного ЧЄ з шашок

У Вільнюсі (Литва) завершився командний Чемпіонат Європи з шашок -100 у класичній програмі, де успішно виступила жіноча збірна команда України, яка завоювала друге місце і срібні медалі, повідомляє офіційний сайт змагань.

Команду України представляли міжнародні гросмейстери Вікторія Мотричко (Одеса) та Людмила Литвиненко(Запоріжжя), які набрали в підсумковій турнірній таблиці 6 балів.

За підсумками турніру першою стала збірна Білорусі, яку представляють сестри Ольга і Дарина Федорович - 10 очок. На третій сходинці п'єдесталу пошани - збірна Латвії(Зоя Голубєва і Олена Чеснокова) - у яких також, як і в українок 6 балів.

Цікаво, що українки програли збірній Латвії в особистому матчі (1:3, Мотричко-Голубєва - 1:1, Литвиненко-Чеснокова - 0:2), але випередили суперниць у підсумковій таблиці за додатковими показниками.

Чемпіонат Європи у Вільнюсі проходив з 17 по 21 вересня.