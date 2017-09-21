Підписано Меморандум про співпрацю у сфері популяризації футзалу між Житомирською міськрадою та ГО "Футзальний клуб ІнБев Житомир"

Підписано Меморандум про співпрацю у сфері розвитку та популяризації футзалу між Житомирською міськрадою та громадською організацією «Футзальний клуб ІнБев Житомир».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, відповідний меморандум підписав сьогодні Житомирський міський голова Сергій Сухомлин із громадською організацією «Футзальний клуб ІнБев Житомир».

Цей документ зобов’язує учасників домовленостей на взаємній основі популяризувати здоровий спосіб життя.

Робитимуть це залученням молоді до занять з футзалу.

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Також у місті розроблятимуть та реалізовуватимуть програми розвитку футзалу серед дітей , проводитимуть змагання з футзалу. Окрім цього, у планах учасників Меморандуму - організація секцій та гуртків з футзалу у навчальних закладах, установах й організаціях Житомира.

«Наше завдання дати дітям можливість займатися спортом. Приємно, що в місті з’явилася така сильна команда з футзалу. Сьогодні у Житомирі з’явився клуб, який грає у професійній лізі – Екстра-ліга. Ми будемо сподіватися на перемоги у європейських змаганнях», – пояснив Сухомлин.

Він також запросив жителів міста підтримати житомирську команду з футзалу в суботу, 23 вересня, під час першого домашнього поєдиноку нового сезону вищої футзальної ліги (Екстра-ліги). На майданчику спортивного комплексу «ФОК» житомирські футзалісти прийматимуть новачка дивізіону – одеський «Епіцентр К Авангард».

"Цей клуб вже третій рік поспіль представляє Житомир у вищому футзальному дивізіоні країни – Екстра-лізі. Керівництво командою спільно здійснюють Костянтин Кожанов та Андрій Голякевич. Якщо в минулі сезони половину домашніх ігор клуб грав в нашому місті, а половину – в Києві, то цього року керівництво команди прийняло рішення повністю перебазуватися в Житомир та саме тут грати всі домашні поєдинки та активно розвивати футзал у нашому місті", - зазначають у міськраді.

Футзальний клуб «ІнБев» об'єднує однодумців та любителів футзалу з Житомира. Він є неодноразовим призером та переможцем чемпіонатів Житомира, а також учасником та призером численних всеукраїнських та міжнародних турнірів. На сьогодні «ІнБев» являється діючим чемпіоном міста з футзалу. Також продовжує готуватися до нового чемпіонату Житомира дві місцеві команди. У вищій лізі відстоюватиме чемпіонський титул «ІнБев-Полісся», а в І лізі гратимуть її дублери. Також в структурі клубу з'явилися дитячі команди, де тренуються діти 2007-2008 років народження.