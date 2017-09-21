Українка Козлова не зуміла вийти в півфінал тенісного турніру в Гуанчжоу

Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла пройти в півфінал на турнірі в Гуанчжоу, програвши китаянці Чжан Шуай з рахунком 1:6, 1:6.

Матч тривав трохи більше години, протягом яких українка зробила чотири ейси і дві подвійні помилки. Китаянка реалізувала п'ять брейк-пойнтів і чотири рази подала навиліт.

Читайте такожУкраїнка Козлова розгромила китаянку і вийшла в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA International В півфіналі Чжан зіграє з переможницею пари Євгенія Родіна – Лізетт Кабрера, повідомляє Xsport.

Зазначимо, що до цього матчу на турнірі в Гуанчжоу Козлова здолала двох китаянок.