Українка Козлова не зуміла вийти в півфінал тенісного турніру в Гуанчжоу
16:42, 21 вересня 2017Інше
0
Наша спортсменка поступилася китаянці Чжан Шуай.
Катерина Козлова / Dalian women's Tennis Open
Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла пройти в півфінал на турнірі в Гуанчжоу, програвши китаянці Чжан Шуай з рахунком 1:6, 1:6.
Матч тривав трохи більше години, протягом яких українка зробила чотири ейси і дві подвійні помилки. Китаянка реалізувала п'ять брейк-пойнтів і чотири рази подала навиліт.
Читайте такожУкраїнка Козлова розгромила китаянку і вийшла в 1/4 фіналу тенісного турніру WTA International В півфіналі Чжан зіграє з переможницею пари Євгенія Родіна – Лізетт Кабрера, повідомляє Xsport.
Зазначимо, що до цього матчу на турнірі в Гуанчжоу Козлова здолала двох китаянок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter