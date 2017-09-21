Марченко обіграв Стаховського в українському дербі на тенісному турнірі в Ізмірі

В Ізмірі (Туреччина) завершився матч 1/8 фіналу тенісного турніру Izmir Cup серії Challenger (призовий фонд - 64 тисячі доларів), в якому Ілля Марченко обіграв іншого українця Сергія Стаховського і вийшов до чвертьфіналу, повідомляє офіційний сайт Асоціації тенісистів-професіоналів.

Гра завершилася з рахунком 7:6 (4), 6:3.

Матч тривав 99 хвилин.

Читайте такожЗбірні України та Росії розвели при жеребкуванні тенісного Кубку ДевісаЛевову частку цього часу забрав перший сет, коли українці грали на рівних і перемогу Марченко оформив тільки в додатковому 13-му геймі, на тай-брейку.

У другій партії перевага Марченка вже було більш очевидною і він вклався в дев'ять геймів.

У чвертьфіналі суперником українця стане переможець матчу Алтуг Челікбілек (Туреччина) – Садіо Думбія (Франція).

Змагання в Ізмірі триватимуть до неділі, 24 вересня.