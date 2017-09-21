У Південній Кореї представили дизайн медалей для зимової Олімпіади-2018 (фото)

У Південній Кореї представили дизайн медалей для зимової Олімпіади, яка відбудеться в 2018 році в місті Пхенчхан. Фото медалей опубліковані на сторінці Олімпіади в Facebook.

В основу дизайну медалей лягли мотиви національної культури країни. За словами організаторів, до створення такого дизайну медалей розробників надихнув корейський алфавіт Хангіль. Нові Олімпійські медалі символізують пристрасть і зусилля атлетів до перемоги на Іграх.

Нагадаємо, Олімпіада-2018 пройде в Пхенчхані з 9-го по 25 лютого. На Іграх буде розіграно 99 комплектів нагород у 15 дисциплінах.