Збірні України та Росії розвели при жеребкуванні тенісного Кубку Девіса

Збірна України з тенісу не зіграє в Кубку Девіса сезону-2018 з командою Росії, де вони разом опинилися в Першій групі Євро-Африканської зони, повідомляє офіційний сайт турніру.

Команди були спеціально розведені по різних кінцях сітки організаторами змагань.

Згідно з результатами жеребкування збірна України зіграє на першому етапі з командою Швеції. У разі перемоги в цьому матчі українці зіграють з командою Португалії і лише потім, в разі успіху в двох матчах поспіль - матч плей-офф за право зіграти в Світовій групі у 2019-му році.

Матч Україна - Швеція пройде 2-4 лютого на території нашої країни.

Як повідомляв УНІАН, у минулі вихідні збірна України обіграла команду Ізраїлю в матчі плей-офф за право залишитися в Першій зоні Євро-Африканської групи з рахунком 5:0.

У свою чергу, збірна Росії поступилася команді Угорщини в матчі плей-офф Світової групи - 16 найсильніших команд, які безпосередньо оскаржують трофей, з рахунком 1:3.