Лідер збірної України з волейболу Трушкіна: Готові вийти з групи в плей-офф ЧЄ-2017

Волейболістка збірної України Ірина Трушкіна розповіла про те, що незважаючи на відсутність Олесі Рихлюк наша команда налаштована вийти з групи в плей-офф жіночого чемпіонату Європи з волейболу, який пройде з 22 вересня по 1 жовтня в Азербайджані та Грузії, повідомляє Федерація волейболу України, з посиланням на UA:Перший.

«Звичайно, ми всі чекали у збірній нашого лідера Леся Рихлюк. Вона гравець високого класу, але у неї незалікована травма плеча. Дуже прикро, що її немає. Вона, дійсно, нам дуже допомогла б.

Після товариських матчів з Туреччиною ми всі заряджені на сильного суперника. Атмосфера в команді хороша. Ми готові до боротьби, до того, щоб дати всім бій і пройти далі. Наша первинна мета - вийти в наступний етап», - розповіла гравець національної команди.

Як повідомляв УНІАН, збірна України потрапила до групи С, де її суперницями стали команди Росії, Туреччини і Болгарії. Наші волейболістки стартують на турнірі в п'ятницю, 22 вересня, матчем проти росіянок. Поєдинки квартету, як і всі ігри плей-офф, пройдуть в Баку.

Колектив, що посів перше місце, потрапляє безпосередньо в 1/4 фіналу, а команди, що посіли у підсумковій турнірній таблиці 2-3 місця проходять в раунд плей-офф - 1/8 фіналу.