Українка Козлова розгромила китаянку і вийшла до 1/4 фіналу тенісного турніру WTA International

83-я ракетка світу українка Катерина Козлова впевнено пробилася до чвертьфіналу турніру WTA категорії International в Гуанчжоу, розгромивши китаянку Хан Сін-Юнь, яка посідає 132-е місце в світовому рейтингу.

Для перемоги українки вистачило 57 хвилин, при цьому протягом зустрічі вона не поступилася суперниці у жодному геймі. Рахунок зустрічі - 6:0, 6:0.

Козлова зробила три ейси, шість брейків і допустила одну подвійну помилку. На рахунку Хан жодної подачі навиліт, два нереалізованих брейк-пойнта і п'ять помилок при введенні м'яча в гру, повідомляє Xsport.

У чвертьфіналі турніру в Гуанчжоу на Козлову чекає зустріч з іще однією китаянкою – другою сіяною на змаганнях Чжан Шуай, яка у другому колі здолала представницю Туреччини Іпек Сойлу з аналогічним рахунком – 6:0, 6:0. Раніше Козлова і Чжан між собою не зустрічалися.

Відзначимо, що в першому колі турніру в Гуанчжоу Козлова переграла ще одну китаянку – Лю Фанчжоу.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Козлова здобула перший титул на турнірах WTA в кар'єрі, перемігши в китайському Даляні.