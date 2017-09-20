Бубка про корупційний скандал: "Le Monde" помиляється, про жодну корупцію не може бути й мови

Голова Національного олімпійського комітету України і віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка прокоментував свою нібито "причетність" до корупційної оборудки за участю сина екс-глави IAAF Ламіна Діака Папа Массата Діака і колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахнічева й розповів свою версію подій, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

«Le Monde» помиляється. Цей платіж у 2009 році Валентину Балахнічову був передбачений за розвиток проведення всесвітньо відомого турніру «Зірки жердини» в інших містах», - зазначив президент НОК України.

«Я можу сміливо стверджувати, що мій голос за вибори олімпійської столиці-2016 ніхто не купував і про жодну корупцію з мого боку не може й бути мови», - наголосив Бубка.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні французька Le Monde повідомила, що в червні 2009 року Бубка перевів $45 тисяч офшорній компанії New Mills Investments, бенефіціаром якої тоді був Башланічев, що раніше обіймав посаду скарбника IAAF. У матеріалі йдеться, що незадовго до переказу Бубкою коштів New Mills Investments перерахувала майже аналогічну суму – 45 033 долара – компанії Папа Массата Діака.

Фінансова прокуратура Франції раніше заявила про глобальну корупційну схему навколо Папа Массата Діака, пов'язану з підкупом членів Міжнародного олімпійського комітету та IAAF. За заявою прокуратури, є ознаки того, що фінансові кошти були отримані в обмін на голоси членів IAAF і МОК, які брали участь у виборах міст, які приймуть Олімпійські ігри та інші великі змагання. Голосування по вибору столиці Олімпіади-2016, якою став Ріо-де-Жанейро, пройшло 2 жовтня 2009 року.