Британські паралімпійці вкорочували собі кінцівки, щоб змагатися зі слабкими суперниками - ВВС

Британські паралімпійці перебільшували свою інвалідність заради того, щоб змагатися з більш слабкими суперниками. Таку сенсаційну новину повідомила BBC.

Паралімпійці проходять спеціальну комісію, яка визначає, в якому класі спортсмени будуть брати участь. За інформацією британських медіа, спортсмени цієї країни перед проходженням цієї комісії вкорочували собі кінцівки шляхом операцій до потрібної довжини, щоб заслужити право на виступ в більш слабкому класі, де беруть участь спортсмени без рук і ніг взагалі.

Також деякі британці виступали в змаганнях на інвалідних візках, хоча в житті їх не використовують.

Повідомляється, що випадки такого обману у збірній Великобританії носили масовий характер. Деякі британські спортсмени навіть відмовлялися від участі на змаганнях, не бажаючи бути учасниками цієї шахрайської схеми.

Зараз розслідуванням цих випадків займається Міжнародний параолімпійський комітет (МПК).

Цікаво, що до останнього часу МПК очолював британець Філіп Крейвен.