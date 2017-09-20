Сергій Бубка став фігурантом корупційного скандалу

Голова Національного олімпійського комітету України і віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Сергій Бубка підозрюється у причетності до корупційної оборудки за участю сина екс-глави IAAF Ламіна Діака Папа Массата Діака і колишнього президента Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) Валентина Балахнічева, повідомляє Le Monde.

За даними видання, в червні 2009 року Бубка перевів $45 тисяч офшорній компанії New Mills Investments, бенефіціаром якої тоді був Башланічев, що раніше обіймав посаду скарбника IAAF. У матеріалі йдеться, що незадовго до переказу Бубкою коштів New Mills Investments перерахувала майже аналогічну суму – 45 033 долара – компанії Папа Массата Діака.

Читайте такожДолгополов про підозри у договірному матчі: Ця історія більше схожа на циркБалахнічев в лютому 2015 року пішов у відставку з поста глави ВФЛА на тлі допінгового скандалу в російській легкій атлетиці. У січні 2016 року комітет IAAF з етики прийняв рішення про довічне відсторонення Балахнічева. Спортивний арбітражний суд (CAS) в серпні 2017 року залишив це рішення в силі.

Фінансова прокуратура Франції раніше заявила про глобальну корупційну схему навколо Папа Массата Діака, пов'язану з підкупом членів Міжнародного олімпійського комітету та IAAF. За заявою прокуратури, є ознаки того, що фінансові кошти були отримані в обмін на голоси членів IAAF і МОК, які брали участь у виборах міст, які приймуть Олімпійські ігри та інші великі змагання. Голосування по вибору столиці Олімпіади-2016, якою став Ріо-де-Жанейро, пройшло 2 жовтня 2009 року.

Втім, за словами Балахнічева, Ігри в Ріо тут не причому. "Перерахування коштів Бубкою ніяк не пов'язано з проведенням Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Взагалі дивно думати, що я можу якимось чином вплинути на рішення кого-небудь з членів МОК з проведення Олімпійських ігор. Це просто нонсенс. Придумано все для того, щоб просто нашкодити Сергію Бубці. Ніколи ні я не був пов'язаний з усім цим, ні Бубка, – сказав Балахнічев агентству Р-Спорт. – Переказ коштів був пов'язаний з розширенням проведення турніру "Зірки жердини", з чим я допомагав Сергію. Ми намагалися збільшити кількість цих змагань".