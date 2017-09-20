18-річна велогонщиця отримала моторошну травму на чемпіонаті світу, але зуміла фінішувати (відео)
У день гонки британській спортсменці виповнилося 18 років.
18-річна британська велогонщиця Лорен Долан отримала моторошну травму ноги під час гонки юніорського чемпіонату світу по шосейним велогонкам в норвезькому Бергені.
Британка, якій 18 років виповнилося в день гонки, впала з велосипеда і роздерла ногу. Однак незважаючи на глибоку відкриту рану, кровотечу і біль, Долан зуміла дістатися до фінішу, поступившись переможниці 2 хвилинами 24 секундами.
Відразу після гонки спортсменку доставили в госпіталь і успішно прооперували, повідомляє BBC.
"Я б хотіла висловити подяку всьому штабу Британської федерації велоспорту, медсестрам і хірургам госпіталю Бергена за лікування моєї рани", - написала британська велогонщиця в Twitter.
Seeing these open wounds up close. Looks horrid. When she did crash? Early in the race? https://t.co/avWmjFZskApic.twitter.com/ZOhObkvTwP— José Been (@TourDeJose) 19 вересня 2017 р.