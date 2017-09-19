Відомо, хто зіграє за збірну України на Євро-2017 з волейболу
До офіційної заявки включені 14 волейболісток.
Визначилася остаточна заявка жіночої збірної України з волейболу на матчі фінальної частини чемпіонату Європи-2017, який стартує 22 вересня в Баку.
Серед 14-ти гравців, які потрапили до складу "синьо-жовтих", - дві зв’язуючі, дві ліберо, чотири центральні блокуючи та шість кутових нападників, серед яких дві діагональні, повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу Украини.
У складі команди три волейболістки, які брали участь в останньому на сьогоднішній день для збірної України чемпіонаті Європи 2011 року – Надія Кодола, Світлана Дорсман та Ганна Кириченко.
Цікаво, що єдина представниця чемпіонату України – волейболістка «Хіміка» (Южне) Анастасія Чернуха. Інші гравці - представники чемпіонатів Туреччини, Франції, Ізраїлю, Польщі та інших.
Для головного тренера збірної України Гарія Єгіазарова це буде третє Євро. В 2001 році він привів збірну на четверте місце, а в 2003-му збірна України стала дев’ятою.
Повна заявка збірної України на фінальну частину Євро-2017 виглядає наступним чином:
центральні блокуючі - Ірина Трушкіна, Інна Молодцова, Юлія Герасимова, Світлана Дорсман;
діагональні - Карина Юрченко, Анастасія Чернуха;
догравальниці - Тетяна Козлова, Анна Кириченко, Анна Степанюк, Надія Кодола;
зв'язуючі - Олена Новгородченко, Олександра Перетятько;
ліберо - Вікторія Дельрос, Аліна Степанчук.
Чемпіонат Європи стартує 22 вересня. У цей день збірна України зіграє з командою Росії, потім 23-го числа зустрінеться з Болгарією і 25-го числа - з Туреччиною.
Напряму до 1/4 фіналу виходить лише переможець групи, друга та третя команди квартету зіграють у передкваліфікаційному раунді.