Відомо, хто зіграє за збірну України на Євро-2017 з волейболу

Визначилася остаточна заявка жіночої збірної України з волейболу на матчі фінальної частини чемпіонату Європи-2017, який стартує 22 вересня в Баку.

Серед 14-ти гравців, які потрапили до складу "синьо-жовтих", - дві зв’язуючі, дві ліберо, чотири центральні блокуючи та шість кутових нападників, серед яких дві діагональні, повідомляє офіційний сайт Федерації волейболу Украини.

У складі команди три волейболістки, які брали участь в останньому на сьогоднішній день для збірної України чемпіонаті Європи 2011 року – Надія Кодола, Світлана Дорсман та Ганна Кириченко.

Цікаво, що єдина представниця чемпіонату України – волейболістка «Хіміка» (Южне) Анастасія Чернуха. Інші гравці - представники чемпіонатів Туреччини, Франції, Ізраїлю, Польщі та інших.

Для головного тренера збірної України Гарія Єгіазарова це буде третє Євро. В 2001 році він привів збірну на четверте місце, а в 2003-му збірна України стала дев’ятою.

Повна заявка збірної України на фінальну частину Євро-2017 виглядає наступним чином:

центральні блокуючі - Ірина Трушкіна, Інна Молодцова, Юлія Герасимова, Світлана Дорсман;

діагональні - Карина Юрченко, Анастасія Чернуха;

догравальниці - Тетяна Козлова, Анна Кириченко, Анна Степанюк, Надія Кодола;

зв'язуючі - Олена Новгородченко, Олександра Перетятько;

ліберо - Вікторія Дельрос, Аліна Степанчук.

Чемпіонат Європи стартує 22 вересня. У цей день збірна України зіграє з командою Росії, потім 23-го числа зустрінеться з Болгарією і 25-го числа - з Туреччиною.

Напряму до 1/4 фіналу виходить лише переможець групи, друга та третя команди квартету зіграють у передкваліфікаційному раунді.