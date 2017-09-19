Збірна України з тенісу повернулася в топ-30 рейтингу в Кубку Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу посіла 28-е місце в оновленому рейтингу національних команд. Команда Андрія Медведєва поліпшила своє становище в класифікації на чотири рядки після перемоги в першому раунді плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони, повідомляє Великий теніс України.

Жеребкування Кубка Девіса-2018 відбудеться у середу в Лондоні.

Разом з "синьо-жовтими" боротьбу у Першій групі Євро-Африканської зони почнуть збірні Чехії, Росії, Словаччини і Португалії (сіяні), а також Австрії, Білорусі, Боснії і Герцеговини, ПАР, Швеції, а також Ізраїлю або Румунії.

У 2018 році змагання у чоловічому командному турнірі пройдуть 2-4 лютого (1-й раунд Світової групи), 6-8 квітня (1/4 фіналу), 14-16 вересня (півфінали і плей-офф), 23-25 листопада (фінал).

Як повідомляв УНІАН, 15-17 вересня в передмісті Тель-Авіва збірна України здобула перемогу над збірною Ізраїлю (5:0) і зберегла прописку в Першій групі Євро-Африканської зони.