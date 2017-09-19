Білоруська біатлоністка Блашко перейде в збірну України

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак підтвердив, що перспективна спортсменка з Білорусі Дар'я Блашко буде виступати під українським прапором.

«Так, дійсно, Дар'я Блашко прийняла рішення, що вона буде переходити в збірну України. Її не включили до складу білоруської збірної, не було нормальної фінансової підтримки, тому вона вирішила шукати собі притулок в іншому місці. Її особистий тренер (Володимир Махлаєв — прим.) колись працював у нас, ми його добре знаємо. Вони звернулися до нас з проханням про зміну громадянства, ми його розглянули і прийняли рішення. Зараз вона готується з резервною командою, за приватні гроші, які виділяє спортивний клуб, за який вона виступала на чемпіонаті Німеччини.

В офіційних стартах поки що вона не зможе виступати. На даний момент Блашко знаходиться в стані оформлення громадянства, і як тільки будуть готові документи, ми звернемося до білоруської федерації з офіційним листом, а далі будемо чекати відповіді», — заявив Бринзак в коментарі XSPORT.

Дар'я Блашко є 2-разовою чемпіонкою світу серед юніорів та володаркою юніорського Кубка IBU. Її вже запрошували до виступів за збірну Білорусі на етапах Кубка світу.

На недавньому чемпіонаті Німеччини з літнього біатлону, де виступала збірна України, Блашко була заявлена за "синьо-жовту" команду. При цьому Даша зуміла обійти всіх основних спортсменок збірної в мас-старті, а також добре себе проявила в естафеті і гонці на лижоролерах.

Варто зазначити, що у разі відмови з боку Федерації біатлону Білорусі спростити зміну громадянства, на біатлоністку чекає карантин на два роки, в результаті чого Дар'я зможе відновити виступи тільки в кінці 2019 року.

Втім, як неодноразово заявляв особистий тренер Дар'ї, їхня спільна мета –Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. На той момент Блашко буде 26 років.