Збірна України з гімнастики на чолі з Верняєвим здобула 8 медалей на Кубку світу в Парижі

Збірна України зі спортивної гімнастики успішно виступила на Кубку світу в Парижі. Цей турнір є одним з головних стартів перед чемпіонатом світу, який на початку жовтня пройде в Монреалі.

У Парижі українці завоювали вісім медалей. У лідера команди Олега Верняєва найбільша колекція - три медалі. Олімпійський чемпіон завоював золото на брусах і дві бронзи - на кільцях і в опорному стрибку. Дві срібні медалі у Петра Пахнюка – на брусах та у вільних вправах. Срібло в опорному стрибку завоював Ігор Радивілов.

У жіночих змагання дві бронзи виграла Діана Варинська – у вільних вправах і на брусах, повідомляє Xsport.