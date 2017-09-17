Легкоатлет Касьянов увійшов до трійки призерів престижного турніру багатоборців

Легкоатлет Олексій Касьянов посів третє місце на заключному турнірі багатоборців Decastar, повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Змагання входять до серії IAAF World Combined Events Challenge і відбувалися 16-17 вересня у французькому місті Таленс.

За підсумками десяти видів Касьянов набрав 8016 очок. Це лише на чотири очка менше, ніж у німця Кайя Казмірека. Який став другим. Переміг канадієць Деміан Ворнер (8252 очка).

По видам Касьянов показав такі результати: 100 м – 10,76 с; стрибки у довжину – 7,42 м; штовхання ядра – 14,59м; стрибки у висоту – 1,99 м; 400 м – 49,87 с; 110 м з бар’єрами – 14,21 с; метання диска – 46,99 м; стрибки з жердиною – 4,55 м; метання списа – 50,40 м; 1500 м – 4.40,12 хв.

За підсумками серії IAAF World Combined Events Challenge Олексій Касьянов став п’ятим серед десятиборців у 2017 році, а Аліна Шух посіла восьме місце у світі серед семиборок.