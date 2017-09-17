Іванчук програв Ароняну у чвертьфіналі Кубка світу з шахів
12:58, 17 вересня 2017Інше
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Український гросмейстер поступився у двох партіях.
Іванчук програв у чвертьфіналі КС з шахів / ruchess.ru
У Тбілісі завершилися основні партії 1/4 фіналу Кубка світу з шахів, де єдиний представник України на цій стадії змагань львів'янин Василь Іванчук програв Левону Ароняну з Вірменії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком - 0,5:1,5 очка.
Українець програв першу партію чорними фігурами, а потім не зумів реваншуватися білими.
Таким чином, львів'янин не зміг дійти до фіналу, потрапити в двійку найсильніших і завоювати путівку в турнір претендентів на звання чемпіона світу.
Кубок світу з шахів 2017 проходить в Тбілісі з 2 по 27 вересня.
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