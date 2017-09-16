Молчанов і Стаховський обіграли ізраїльський дует і принесли збірній України дострокову перемогу в матчі Кубку Девіса

В Рамат-Ха-Шароні (Ізраїль) завершилася парна гра матчу Кубка Девіса Ізраїль-Україна, де у впертій боротьбі в п'яти сетах перемогу здобули українці Денис Молчанов і Сергій Стаховський, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наш дует виграв з рахунком 7:5, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6.

Матч тривав 4 години 6 хвилин.

Українська пара дуже довго входила у гру, але програючи по ходу першої партії з рахунком 1:5, зуміла взяти шість геймів поспіль і навіть уникла вирішального 13 гейму. А от у більш рівній грі у другій партії уникнути тай-брейку не вдалося. Тим не менш, він також залишився за українським дуетом - 8:6 у вирішальному геймі.

Читайте такожДолгополов збільшив перевагу збірної України в матчі Кубка Девіса з ІзраїлемПотім картина гри різко помнялась і дві наступні партії ізраїльтяни виграли на диво легко і впевнено - 6:1, 6:4.

У вирішальному сеті обидва дуети зробили по одному брейку при рахунку 4:4, потім без пригод дісталися до тай-брейку, а у вирішальному геймі всієї гри перевага була вже на боці українців - 7:4.

Таким чином, з урахуванням двох перемог в одиночних зустрічах напередодні, наша команда достроково виграла матч в цілому - 3:0, забронювавши собі місце на наступний сезон в другому по силі дивізіоні турніру - Першій групі Євро-Африканської зони.

Як повідомляв УНІАН, матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна проходить в Ізраїлі 15-17 вересня.