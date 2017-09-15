Долгополов збільшив перевагу збірної України в матчі Кубка Девіса з Ізраїлем

В Рамат-ха-Шароні (Ізраїль) завершився другий поєдинок матчу Кубка Девіса, в якому українець Олександр Долгополов легко переграв Эдана Лешема і збільшив перевагу команди в загальному рахунку до 2:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 6:4, 6:1, 6:4.

На початку матчу Долгополов повів у рахунку 3:0, але суперник зміг зрівняти рахунок в сеті (4:4). Втім, в кінцівці партії, українець виграв гейм на своїй подачі і "всуху" взяв подачу суперника - 6:4.

Читайте такожМарченко виграв перший поєдинок матчу Кубка Девіса Ізраїль - УкраїнаУ другій партії, українець віддав супернику лише один гейм, а в третій - в рівній боротьбі, за рахунку 4:4, зробив брейк і оформив перемогу в матчі.

В суботу відбудеться парна гра, де, попередньо, зіграють дует Сергій Стаховський/Денис Молчанов проти Йонатана Ерліха/Дуді Сели. У разі перемоги українська команда достроково виграє матч в цілому.

Як повідомляв УНІАН, матч Ізраїль - Україна проходить в рамках Першої групи Євро-Африканської зони (другого за значимістю дивізіону після Світової групи).

Команда-переможець гарантує собі право участі в цій групі на сезон-2018, Натомість, команда, що програла у цьому матчі, проведе гру плей-офф за право залишитися в другому по силі дивізіоні з невдахою матчу Румунія - Австрія.