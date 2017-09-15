Марченко виграв перший поєдинок матчу Кубка Девіса Ізраїль - Україна

В Рамат-ха-Шароні (Ізраїль) завершився перший поєдинок матчу Кубка Девіса, де український тенісист Ілля Марченко обіграв найсильнішого ізраїльтянина Дуді Селу, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українець виграв з рахунком 7:6 (5), 6:2, 6:3.

Матч тривав 2 години 16 хвилин.

Читайте такожВизначилося розклад тенісного матчу Ізраїль - Україна в Кубку ДевісаЛевова частка цього часу припала на першу партію, в якій суперники на рівних боролися до самого кінця. Лише в додатковому 13-му геймі, на тай-брейку, удача посміхнулася українцю, який виграв з мінімально можливою для тенісу перевагою у два очки - 7:5.

Друга і третя партії пройшли за явної перевага українця, який впевнено виграв з рахунком 6:2 і 6:3.

У даний момент починається другий матч, де зустрінуться Едан Лешем і Олександр Долгополов.

Як повідомляв УНІАН, матч Ізраїль - Україна проходить в рамках Першої групи Євро-Африканської зони (другого за значимістю дивізіону після Світової групи).

Команда-переможець гарантує собі право участі в цій групі на сезон-2018, Натомість, команда, що програє у цьому матчі проведе гру плей-офф за право залишитися в другому по силі дивізіоні з невдахою матчу Румунія - Австрія.