Запорізький "Мотор" обіграв у гандбольній Лізі чемпіонів російських "Чеховських медведєй"
Принципова гра завершилася з рахунком 36:23.
У Харкові у Палаці спорту "Локомотив" завершився матч Ліги чемпіонів ЄГФ, в якому чинний чемпіон України запорізький "Мотор" обіграл російських "Чеховських медведєй", повідомляє офіційний сайт турніру.
Гра завершилася з рахунком 36:23.
Принципове суперництво чемпіонів України та Росії пройшов повністю під диктовку українського клубу.
"!Мотор" виграв першу половину матчу з рахунком 21:16, а в другий не тільки зберіг, але і більш ніж у два рази збільшив свою перевагу.
Кращим гравцем у складі нашої команди став литовський легіонер Айденас Малашинскас - 7 голів. На рахунку білоруса Бориса Пухівського 6 голів.
Таким чином, "Мотор" виграв перший матч турніру в Групі D.
У цьому сикстеті також виступають "Металург" (Скоп'є, Македонія), "Монпельє" (Франція), "Бешикташ" (Туреччина) і "Спортинг" (Португалія).