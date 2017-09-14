Запорізький "Мотор" обіграв у гандбольній Лізі чемпіонів російських "Чеховських медведєй"

У Харкові у Палаці спорту "Локомотив" завершився матч Ліги чемпіонів ЄГФ, в якому чинний чемпіон України запорізький "Мотор" обіграл російських "Чеховських медведєй", повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 36:23.

Принципове суперництво чемпіонів України та Росії пройшов повністю під диктовку українського клубу.

"!Мотор" виграв першу половину матчу з рахунком 21:16, а в другий не тільки зберіг, але і більш ніж у два рази збільшив свою перевагу.

Кращим гравцем у складі нашої команди став литовський легіонер Айденас Малашинскас - 7 голів. На рахунку білоруса Бориса Пухівського 6 голів.

Таким чином, "Мотор" виграв перший матч турніру в Групі D.

У цьому сикстеті також виступають "Металург" (Скоп'є, Македонія), "Монпельє" (Франція), "Бешикташ" (Туреччина) і "Спортинг" (Португалія).