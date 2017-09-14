Оприлюднено офіційний розклад зимових Ігор-2018 в Пхенчхані
17:58, 14 вересня 2017Інше
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Змагання пройдуть з 8 по 25 лютого.
Змагання в Пхенчхані почнуться 8 лютого / pyeongchang2018.com
Оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2018 році в Пхенчхані (Південна Корея) опублікував офіційний розклад змагань, повідомляє офіційний сайт змагань.
Змагання розпочнуться за день до офіційної Церемонії відкриття Ігор.
Читайте такожАнтидопінгові організації 17 країн зажадали звільнити Росію від Олімпіади-2018У п'ятницю, 8 лютого відбудуться кваліфікаційні змагання зі стрибків на лижах з трампліна та керлінгу (змагання з керлінгу будуть йти всі дні Олімпіади, до 25 лютого включно).
Гонки з біатлону, де збірна України реально претендує на медалі, пройдуть 10-12 лютого, 14-15, 17-18, 20, 22-23 лютого.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхенчхані відбудеться з 8 по 25 лютого.
pyeongchang2018.com
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