Оприлюднено офіційний розклад зимових Ігор-2018 в Пхенчхані

Оргкомітет зимових Олімпійських ігор 2018 році в Пхенчхані (Південна Корея) опублікував офіційний розклад змагань, повідомляє офіційний сайт змагань.

Змагання розпочнуться за день до офіційної Церемонії відкриття Ігор.

Читайте такожАнтидопінгові організації 17 країн зажадали звільнити Росію від Олімпіади-2018У п'ятницю, 8 лютого відбудуться кваліфікаційні змагання зі стрибків на лижах з трампліна та керлінгу (змагання з керлінгу будуть йти всі дні Олімпіади, до 25 лютого включно).

Гонки з біатлону, де збірна України реально претендує на медалі, пройдуть 10-12 лютого, 14-15, 17-18, 20, 22-23 лютого.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Пхенчхані відбудеться з 8 по 25 лютого.