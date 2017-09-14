Антидопінгові організації 17 країн вимагають відсторонити Росію від Олімпіади-2018

Національні антидопінгові організації (NADO) 17 країн зажадали, щоб Росію відсторонили від участі в зимових Олімпійських іграх в 2018 році, повідомляє BBC.

За п'ять місяців до початку Олімпіади-2018 організації випустили спільну заяву, згідно з якою "відмова МОК залучити Росію до відповідальності за один з найбільших скандалів в історії спорту... ставить під удар чистих спортсменів і майбутнє олімпійського руху".

Читайте такожThe Washington Post: Великий обман РосіїАнтидопінгові організації (у тому числі з Британії і США) вважають, що Росія повинна бути покарана "за доведені порушення на Іграх-2014 в Сочі і триваючу нездатність виконати зобов'язання по чистому спорту".

Вони також заявили про "серйозні сумніви" в тому, що ігри в Пхенчхані будуть чистими, з-за "незавершеного розслідування про застосування допінгу російськими атлетами на Олімпіаді 2014 року в Сочі і даних про некоректну тестуванні російських атлетів за останні чотири роки".

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2016 року команда експертів під керівництвом канадського юриста Річарда Макларена випустила другу частину доповіді для Всесвітнього антидопінгового агентства про допінгу в російському спорті.

Згідно з доповіддю, більше тисячі російських спортсменів брали участь у маніпуляціях з допінг-пробами з 2011 по 2015 рік. У доповіді згадуються більше 30 видів спорту, де за підтримки держави була організована масштабна допінгова система.

На думку незалежних експертів, які працювали над доповіддю, масштабна система підміни допінг-проб почала створюватися в Росії в 2011 році. Причиною цього була невдача російської команди на Олімпійських іграх у Ванкувері. Експерти прийшли до висновку, що методи удосконалювалися з плином часу.