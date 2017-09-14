Визначився розклад тенісного матчу Ізраїль - Україна в Кубку Девіса

Відбулося жеребкування тенісного поєдинку Ізраїль – Україна в рамках Кубка Девіса за збереження прописки в Першій групі Євро-Африканської зони. Про це повідомляє Великий теніс України.

Матчем-відкриттям стане протистояння третьої ракетки України Іллі Марченка і першого номера збірної Ізраїлю Дуді Сели. В одиночному розряді від України також зіграє лідер національного рейтингу Олександр Долгополов, а в парі виступлять Сергій Стаховський і Денис Молчанов. Всі поєдинки пройдуть на хардовому покритті на кортах Рамат-ха-Шарона в передмісті Тель-Авіва.

Повний розклад

П'ятниця, 15 вересня

1-ша гра: Дуді Села - Ілля Марченко

2-га гра: Едан Лешем - Олександр Долгополов

Субота, 16 вересня

3-я гра: Ерліх / Села - Молчанов / Стаховський

Неділя, 17 вересня

4-я гра: Дуді Села - Олександр Долгополов

5-я гра: Едан Лешем - Ілля Марченко

Зазначимо, що напередодні матчів гравці збірної України побували на традиційній вечері команд Кубка Девіса.