Президент НОК України Бубка: "Одночасне обрання Парижа-2024 і Лос-Анджелеса-2028 олімпійськими столицями – правильне і мудре рішення"

Президент Національного олімпійського комітету України, член Виконкому Міжнародного Олімпійського Комітету Сергій Бубка прокоментував історичне рішення Сесії МОК в м. Ліма (Перу) про одночасне обрання Парижа і Лос-Анджелеса столицями Олімпійських ігор 2024 і 2028 року відповідно, повідомляє прес-служба НОК України.

«Це правильне і мудре рішення. Переконаний, Олімпійські ігри як в Парижі, так і в Лос-Анджелесі будуть організовані та проведені на найвищому рівні. Кожне з цих міст вирізняється своїми привабливими особливостями. Париж – унікальне місто з багатою історією, архітектурою та культурою. У Франції дуже люблять спорт. США є потужним членом світового олімпійського руху. Лос-Анджелес володіє великим комерційним потенціалом, а американський спорт завжди на перших ролях», - відзначив Сергій Бубка.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний олімпійський комітет напередодні офіційно затвердив Париж і Лос-Анджелес в статусі міст-господарів майбутніх літніх Олімпіад.

Найближчі літні Ігри-2020 відбудуться в Токіо.