МОК оголосив столиці літніх Олімпіад 2024 і 2028 року

Міжнародний олімпійський комітет офіційно затвердив Париж (Франція) і Лос-Анджелес (США) столицями літніх Олімпійських ігор 2024 і 2028 років, відповідно, повідомляється на офіційному сайті організації.

«Це два великих міста з двох великих країн з великою олімпійської історією. Обидва міста з великим ентузіазмом ставляться до Ігор і фантастично просувають олімпійський дух», - зазначив президент МОК Томас Бах.

Відзначаючи це рішення, представники Парижа, Лос-Анджелеса висловили своє хвилювання у зв'язку з перемогою в конкурсі на проведення Олімпіади.

«Сьогодні я радий запросити вас приєднатися до великої сім'ї парижан, сім'ї, що належить світу, - сказав мер Парижа Енн Ідальго. - З цією командою я дуже пишаюся всім, що вона зробила і приїхала, щоб повернути Ігри в Париж. В основі цих Ігор ми ставимо молодих людей, які представляють наше сьогодення, нашу надію і нашу гордість».

Читайте такожСтало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри в 2024-му і 2028 роках«Повернення Олімпіади додому в Лос-Анджелес дає нам можливість уявити, яким буде наше місто, через десятиліття, - у свою чергу, сказав мер Лос-Анджелеса Ерік Гаркетті. - Лос-Анджелес - це місто, де Ігри не є перешкодою для досягнення прогресу; ми знаємо, що вони є прискорюючою силою для повторного подання кращого міста і кращого світу в найближчі дні, коли ми вітатимемо вас в місті Ангелів».

Ідея тристоронньої угоди утворилася після того, як робоча група віце-президентів МОК вивчила можливість подвійного розподілу Олімпійських ігор 2024 і 2028 років. Робоча група була створена в березні 2017 року.

За рішенням 130-ї сесії МОК, що відбулася в липні в Лозанні, МОК, Лос-Анджелес, Париж і їх національні олімпійські комітети працювали разом, щоб досягти угоди, яка була ратифікована сьогодні сесією МОК.

Лос-Анджелес і Париж представили відмінні проекти. Обидва вони взяли Олімпійську програму до 2020 року, особливо в тому, як вони планують використовувати рекордну кількість існуючих і майбутніх об'єктів Ігор.