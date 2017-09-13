У "ЛНР" спортсмен заарештований за те, що вийшов на нагородження з українським прапором і порвав місцеву грамоту

Український майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко в підконтрольній незаконній організації «ЛНР» Кадіївці (колишній Стаханов) розгорнув прапор України, а також порвав грамоту «ЛНР», яку йому вручили на церемонії нагородження під час змагань. Про це повідомляють Новини Донбасу з посиланням на сторінку в Facebook блогера Антона Птіцина.

Після цього «МГБ» заарештувало спортсмена.

Пізніше «МГБ ЛНР» заявило, що ці дії спортсмена змусила здійснити СБУ, нібито, загрожуючи життю та здоров'ю його матері.

«З урахуванням усіх обставин Віктора Степаненка було винесено попередження про незаконність подібних дій», - повідомили в угрупованні.