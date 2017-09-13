Допінговий скандал: WADA зняло обвинувачення з 95 російських легкоатлетів з 96

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) не знайшло доказів вини 95 російських атлетів, імена яких фігурували в доповіді Річарда Макларена, повідомляє SportArena з посиланням на The New York Times.

Американське видання посилається на документ WADA, який поки що не був опублікований. Відповідно до цього джерела, організація прийняла рішення зняти звинувачення з 95 з перших 96 російських спортсменів, справи яких були вивчені повторно.

«Наявних доказів було недостатньо для ствердження факту порушення антидопінгових правил цими атлетами», — пише в поки ще секретному документі генеральний директор WADA Олів'є Нігглі.

Читайте такожРосійських легкоатлетів не допустять на міжнародну арену до листопада Гучний допінговий скандал у російській легкій атлетиці був розкритий у листопаді 2015 року. Голова незалежної комісії WADA Річард Макларен у своїй доповіді з двох частин звинуватив Росію в створенні державної допінгової системі, в результаті розголосу якого Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) дискваліфікувала понад чотири тисячі російських легкоатлетів.

На торішніх Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро виступила тільки Дар'я Клішина (стрибки у довжину), але з часом IAAF значно розширила список російських легкоатлетів, допущених до міжнародних турнірів під нейтральним прапором.

На ЧС-2017 в Лондоні російські легкоатлети, виступаючи під нейтральним прапором, завоювали 6 медалей - 1 золоту нагороду і 5 срібних.

Відновлення членства Всеросійської федерації легкої атлетики в IAAF не відбудеться раніше листопада 2017 року.