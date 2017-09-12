Світоліна показала, як святкує день народження у Монако

Еліна Світоліна показала, як святкує свій день народження.

Сьогодні кращій тенісистці України і третій ракетці світу виповнюється 23 роки.

Читайте такожСвітоліна стала 3-ю ракеткою світу, встановивши рекорд УкраїниВ соціальній мережі Instagram Світоліна розмітила фото, де видно, що вона літає на гелікоптері над князівством Монако.

"Насичений і захоплюючий день попереду", - підписала світлину українська тенісистка.

Нагадаємо, вчора Еліна вперше в кар'єрі піднялася на третю сходинку рейтингу WTA, що є кращим досягненням для українських спортсменів за історію.