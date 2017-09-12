Світоліна показала, як святкує день народження у Монако
19:19, 12 вересня 2017Інше
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Сьогодні Еліні виповнюється 23 роки.
Еліна Світоліна / Shutterstock
Еліна Світоліна показала, як святкує свій день народження.
Сьогодні кращій тенісистці України і третій ракетці світу виповнюється 23 роки.
Читайте такожСвітоліна стала 3-ю ракеткою світу, встановивши рекорд УкраїниВ соціальній мережі Instagram Світоліна розмітила фото, де видно, що вона літає на гелікоптері над князівством Монако.
"Насичений і захоплюючий день попереду", - підписала світлину українська тенісистка.
Нагадаємо, вчора Еліна вперше в кар'єрі піднялася на третю сходинку рейтингу WTA, що є кращим досягненням для українських спортсменів за історію.
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